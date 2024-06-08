Ермак в Ватикане рассказал Папе о философии "формулы мира"

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ермак написал в X (Twitter).

По словам главы ОП, встреча состоялась во время его рабочего визита в Италию.

"Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии формулы мира президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно формула предлагает путь к справедливому миру", – написал Ермак.

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Собеседники также говорили о подготовке к Глобальному Саммиту мира, который состоится в Швейцарии.

"Особое внимание уделили вопросу возвращения украинских детей, которые были принудительно вывезены из страны", – рассказал Ермак.

Глава ОП во время визита в Ватикан также провел встречу с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Обсудили участие кардинала в Глобальном саммите мира и роль Святого Престола в реализации гуманитарных пунктов формулы мира", – написал он.

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд в мае заявила, что приглашение на Глобальный саммит мира получил в том числе Папа Римский Франциск.

Наибольший резонанс и критику вызвали слова Папы, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Впоследствии в Ватикане, комментируя слова Папы, признали, что первые шаги для переговоров о мире должен сделать Кремль.