У Німеччині напередодні євровиборів пройшли демонстрації проти правоекстремістів
Новини — Неділя, 9 червня 2024, 13:16 —
Тисячі людей вийшли в суботу на демонстрації в східнонімецьких містах Лейпциг і Дрезден проти правого екстремізму і за демократію напередодні виборів до Європейського парламенту у неділю.
Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".
Організатори в Лейпцигу заявили, що на мітинг прийшли 15 тисяч осіб. Поліція оцінила кількість учасників у 12 500.
"Ми хочемо розбудити людей, щоб вони пішли і проголосували, і дати чіткий сигнал на підтримку демократії і прав людини за день до європейських і муніципальних виборів", – сказала Ірена Рудольф-Кокот, одна з організаторів акції.
Відома акторка Сандра Гюллер, яка цього року була номінована на "Оскар" за головну роль у фільмі "Анатомія падіння", виступила на мітингу в Лейпцигу, закликавши людей проголосувати.
У центрі Дрездена відбувся подібний мітинг. Він зібрав, за оцінками організаторів і поліції, кілька тисяч протестувальників проти правого екстремізму.
Нагадаємо, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців їхнім урядом. Але нині її рейтинг – найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів.
Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца вже обганяє за популярністю "Альтернативу для Німеччини".