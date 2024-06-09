У Німеччині напередодні євровиборів пройшли демонстрації проти правоекстремістів 

Тисячі людей вийшли в суботу на демонстрації в східнонімецьких містах Лейпциг і Дрезден проти правого екстремізму і за демократію напередодні виборів до Європейського парламенту у неділю.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Організатори в Лейпцигу заявили, що на мітинг прийшли 15 тисяч осіб. Поліція оцінила кількість учасників у 12 500.

"Ми хочемо розбудити людей, щоб вони пішли і проголосували, і дати чіткий сигнал на підтримку демократії і прав людини за день до європейських і муніципальних виборів", – сказала Ірена Рудольф-Кокот, одна з організаторів акції.

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Відома акторка Сандра Гюллер, яка цього року була номінована на "Оскар" за головну роль у фільмі "Анатомія падіння", виступила на мітингу в Лейпцигу, закликавши людей проголосувати.

Демонстрація у Лейпцигу фото: DPA

У центрі Дрездена відбувся подібний мітинг. Він зібрав, за оцінками організаторів і поліції, кілька тисяч протестувальників проти правого екстремізму.

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