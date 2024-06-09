В Германии накануне евровыборов прошли демонстрации против правоэкстремистов
Новости — Воскресенье, 9 июня 2024, 13:16 —
Тысячи людей вышли в субботу на демонстрации в восточногерманских городах Лейпциг и Дрезден против правого экстремизма и за демократию накануне выборов в Европейский парламент в воскресенье.
Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".
Организаторы в Лейпциге заявили, что на митинг пришли 15 тысяч человек. Полиция оценила количество участников в 12 500.
"Мы хотим разбудить людей, чтобы они пошли и проголосовали, и дать четкий сигнал в поддержку демократии и прав человека за день до европейских и муниципальных выборов", – сказала Ирена Рудольф-Кокот, одна из организаторов акции.
Известная актриса Сандра Гюллер, которая в этом году была номинирована на "Оскар" за главную роль в фильме "Анатомия падения", выступила на митинге в Лейпциге, призвав людей проголосовать.
В центре Дрездена состоялся подобный митинг. Он собрал, по оценкам организаторов и полиции, несколько тысяч протестующих против правого экстремизма.
Напомним, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг – самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов.
Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца уже обгоняет по популярности "Альтернативу для Германии".