В Германии накануне евровыборов прошли демонстрации против правоэкстремистов 

Тысячи людей вышли в субботу на демонстрации в восточногерманских городах Лейпциг и Дрезден против правого экстремизма и за демократию накануне выборов в Европейский парламент в воскресенье.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Организаторы в Лейпциге заявили, что на митинг пришли 15 тысяч человек. Полиция оценила количество участников в 12 500.

"Мы хотим разбудить людей, чтобы они пошли и проголосовали, и дать четкий сигнал в поддержку демократии и прав человека за день до европейских и муниципальных выборов", – сказала Ирена Рудольф-Кокот, одна из организаторов акции.

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Известная актриса Сандра Гюллер, которая в этом году была номинирована на "Оскар" за главную роль в фильме "Анатомия падения", выступила на митинге в Лейпциге, призвав людей проголосовать.

Демонстрация в Лейпциге ФОТО: DPA

В центре Дрездена состоялся подобный митинг. Он собрал, по оценкам организаторов и полиции, несколько тысяч протестующих против правого экстремизма.

Напомним, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг – самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов.

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца уже обгоняет по популярности "Альтернативу для Германии".