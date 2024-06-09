Появились неофициальные результаты выборов в Европарламент в Латвии

В Латвии, по неофициальной информации, лидерами выборов в Европарламент стали правящая партия "Новое Единство" и оппозиционное "Национальное объединение": каждая из политических сил может получить по 2 мандата.

Об этом свидетельствует неофициальная информация, которой располагает агентство LETA, пишет "Европейская правда".

Известно, что "Новое Единство" скорее всего стала победителем на нескольких наиболее посещаемых избирательных участках в Риге.

Еще по одному мандату достанутся пяти партиям – "За развитие Латвии", "Объединенный список", "Понимание", "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные".

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Центральная избирательная комиссия Латвии объявит официальные итоги выборов в полночь.

Однако, по неофициальной информации, реальный подсчет голосов начался в субботу после 20:00.

В Латвии голосование прошло в субботу, тогда как большинство стран ЕС выбирают евродепутатов в воскресенье.

Детали читайте в статье: Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины.