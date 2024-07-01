В Западной Европе из-за непогоды в выходные погибли семь человек

Из-за сильных ливней, затронувших часть территории Швейцарии, Италии и Франции, в пострадавших районах погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В результате сильных ливней и гроз, которые в эти выходные вызвали подтопления, оползни и значительные материальные убытки в отдельных районах Швейцарии, Италии и Франции, погибли по меньшей мере семь человек.

Во Франции три человека пожилого возраста погибли, когда поваленное ветром дерево упало на их авто. Четвертый человек из автомобиля в реанимации.

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В Швейцарии в италоязычном кантоне Тичино три человека погибли в результате оползня, еще одного ищут. Около 400 человек, в том числе детей из летнего лагеря, пришлось эвакуировать из зон риска.

ANSA/EPA

Отдельные населенные пункты отрезаны от мира, потому что мосты и дороги разрушены. По всей территории кантона проблемы со связью, водоснабжением и светом.

ANSA/EPA

В кантоне Вале в помещении отеля в результате быстрого наводнения погиб человек, еще одного считают пропавшим без вести.

Член федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис, который родом из Тичино, заявил, что "глубоко шокирован" повторением природных катастроф. Неделю назад, напомним, оползень с летальным исходом произошел в кантоне Граубюнден.

В Италии пострадали отдельные районы Пьемонта и Валле д'Аоста. Спасатели в Пьемонте совершили около 80 выездов, помогая людям в подтопленных районах. В Валле д'Аоста оползень заблокировал трассу регионального значения, подтопило некоторые здания и магазины. Несколько небольших сел оказались отрезанными от мира и имеют проблемы с водо– и электроснабжением.

ANSA

Напомним, в Германии интенсивные ливни в начале июня вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.