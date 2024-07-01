Суд Баварії підтримав моніторинг "Альтернативи для Німеччини" через її екстремізм

Адміністративний суд Мюнхена в понеділок заявив, що внутрішній розвідці Німеччини в Баварії дозволено стежити за регіональним об'єднанням ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") як за підозрюваною екстремістською групою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Судова постанова відкриває шлях до моніторингу за "АдН" за допомогою агентів під прикриттям і перехоплених комунікацій. У своєму рішенні Адміністративний суд Мюнхена відхилив позов проти цих заходів як необґрунтований.

Він заявив, що тисячі сторінок доказів, зібраних із загальнодоступних джерел – включаючи стенограми чатів і уривки з відеороликів – доводять, що "АдН" має антиконституційну спрямованість і заслуговує на спостереження.

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Спектр заяв членів "АдН" і партійних посадовців варіюється від антимусульманських до антидемократичних висловлювань, заявив у понеділок суд.

Партія вже програла у двох інстанціях у цій терміновій справі в судах нижчих інстанцій. Баварське відомство із захисту конституції, яке відстежує потенційні загрози демократичним цінностям та інститутам Німеччини, оголосило у 2022 році, що розпочне моніторинг партії "АдН".

У заяві відомство пообіцяло, що оприлюднюватиме звіти про свої висновки. Однак агентство заявило, що утримуватиметься від розгортання агентів під прикриттям або прослуховування до остаточного судового рішення.

На виборах до Європарламенту 9 червня ультраправа, антимігрантська партія "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце в Німеччині, а в п'яти землях на сході країни партія навіть вийшла на перше місце.

На з’їзді в суботу члени "АдН" переобрали Тіно Хрупаллу і Алісу Вайдель на наступний дворічний термін співлідерами партії.

У суботу лідери "АдН" повідомили про різке зростання кількості членів політсили і пообіцяли розвивати свій успіх на виборах до Європейського парламенту.