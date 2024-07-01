Суд Баварии поддержал мониторинг "Альтернативы для Германии" из-за ее экстремизма

Административный суд Мюнхена в понедельник заявил, что внутренней разведке Германии в Баварии разрешено следить за региональным объединением ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") как за подозреваемой экстремистской группой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Судебное постановление открывает путь к мониторингу за "АдГ" с помощью агентов под прикрытием и перехваченных коммуникаций. В своем решении Административный суд Мюнхена отклонил иск против этих мер как необоснованный.

Он заявил, что тысячи страниц доказательств, собранных из общедоступных источников – включая стенограммы чатов и отрывки из видеороликов – доказывают, что "АдГ" имеет антиконституционную направленность и заслуживает наблюдения.

Реклама:

Спектр заявлений членов "АдГ" и партийных чиновников варьируется от антимусульманских до антидемократических высказываний, заявил в понедельник суд.

Партия уже проиграла в двух инстанциях в этом срочном деле в судах низших инстанций. Баварское ведомство по защите конституции, которое отслеживает потенциальные угрозы демократическим ценностям и институтам Германии, объявило в 2022 году, что начнет мониторинг партии "АдГ".

В заявлении ведомство пообещало, что будет обнародовать отчеты о своих выводах. Однако агентство заявило, что будет воздерживаться от развертывания агентов под прикрытием или прослушивания до окончательного судебного решения.

На выборах в Европарламент 9 июня ультраправая, антимигрантская партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место в Германии, а в пяти землях на востоке страны партия даже вышла на первое место.

На съезде в субботу члены "АдГ" переизбрали Тино Хрупаллу и Алису Вайдель на следующий двухлетний срок солидерами партии.

В субботу лидеры "АдГ" сообщили о резком росте количества членов политсилы и пообещали развивать свой успех на выборах в Европейский парламент.