Кремль відреагував на тріумф ультраправих у Франції

У Кремлі заявили, що результат першого туру дострокових виборів до парламенту у Франції підтверджує тенденції, які "ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн".

Про це заявив у середу речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєсков коментував підсумки першого туру парламентських виборів у Франції, де перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", а пропрезидентські сили прийшли тільки третіми.

"Ми дуже уважно, звісно, стежимо за перебігом цих виборів, підтверджуються ті тенденції, які ще раніше окреслилися в цілій низці європейських країн, зокрема й у Франції", – сказав Пєсков.

Реклама:

Він додав, що варто дочекатися другого туру, хоча, за його словами, і так "більш-менш уподобання французів, французьких виборців нам зрозумілі".

Раніше ультраправі європейські лідери привітали перемогу "Національного об’єднання" у першому турі дострокових виборів у Франції.

Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла назвав результати "безапеляційним вердиктом" і сигналом про те, що французи прагнуть змін.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

Дивіться також відео: "Друзі Путіна" на чолі уряду Франції. Чи є шанс уникнути найгіршого?