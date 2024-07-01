Глава Мюнхенської конференції: Тільки членство у НАТО принесе довгостроковий мир Україні

Очільник Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістоф Гойсген вважає, що тільки членство України у НАТО здатне забезпечити для держави довгострокову перспективу миру.

Про це він розповів у інтерв’ю Rheinishe Post, пише "Європейська правда".

За словами Гойсгена, питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному саміту Альянсу у Вашингтоні, що пройде наступного тижня.

Однак, на думку Гойсгена, "лише членство в НАТО пропонує Україні довгострокову перспективу миру".

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"Угоди з Росією не варті паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна повинна була засвоїти цей гіркий урок. Єдиною страховкою є членство в НАТО", – зазначив Гойсген.

За його словами, нині міжнародна спільнота, у тому числі НАТО, має організуватися таким чином, щоб Владімір Путін нарешті усвідомив, що його агресія не окуповується.

Гойсген також не виключив, що Путін може атакувати країни Балтії, що входять до НАТО, оскільки глава РФ хоче відновити Радянський Союз.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що позиція нинішньої влади США, а також лідера республіканців Дональда Трампа стосовно незапрошення України в НАТО, не відповідає "політиці лідерів світу".

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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