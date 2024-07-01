Глава Мюнхенской конференции: Только членство в НАТО принесет долгосрочный мир Украине

Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Гойсген считает, что только членство Украины в НАТО способно обеспечить для государства долгосрочную перспективу мира.

Об этом он рассказал в интервью Rheinishe Post, пишет "Европейская правда".

По словам Гойсгена, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня саммита Альянса в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.

Однако, по мнению Гойсгена, "только членство в НАТО предлагает Украине долгосрочную перспективу мира".

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"Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой ставит свою подпись Путин. Украина должна была усвоить этот горький урок. Единственной страховкой является членство в НАТО", – отметил Гойсген.

По его словам, сейчас международное сообщество, в том числе НАТО, должно организоваться таким образом, чтобы Владимир Путин наконец осознал, что его агрессия не оккупируется.

Гойсген также не исключил, что Путин может атаковать страны Балтии, входящие в НАТО, поскольку глава РФ хочет восстановить Советский Союз.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что позиция нынешней власти США, а также лидера республиканцев Дональда Трампа относительно неприглашения Украины в НАТО, не соответствует "политике лидеров мира".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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