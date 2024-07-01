Премьер Греции предупредил об опасном лете на фоне усиления лесных пожаров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По его словам, нынешнее лето "прогнозируется особенно опасным" с точки зрения лесных пожаров.

AP

"Июнь был чрезвычайно сложным с точки зрения погодных условий, с высоким уровнем засухи и необычно сильными ветрами для этого времени года", – заявил Мицотакис в понедельник во время заседания правительства.

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Он сказал, что использование беспилотников как части системы раннего предупреждения о лесных пожарах было особенно полезным в этом году, и отметил лучшую координацию между властями и пожарными-добровольцами, что позволило ограничить масштабы ущерба от пожаров.

"Мы вступаем в трудную фазу противопожарного периода, и без помощи общественности, особенно в сфере предотвращения пожаров, мы, безусловно, не сможем победить", – отметил Мицотакис.

Его комментарии прозвучали на фоне лесных пожаров, вспыхнувших на островах Хиос и Кос в восточной части Эгейского моря в понедельник. Службы по чрезвычайным ситуациям уже издали приказ об эвакуации жителей района Метохи на западе Хиоса.

В то же время на Косе пожарная служба сообщила, что 20 пожарных, вертолет и волонтеры борются с лесным пожаром, который вспыхнул в центре острова.

Пожары вспыхнули через день после того, как пожарным удалось обуздать два крупных лесных пожара вблизи Афин, которые раздувались сильным ветром.

А накануне крупный лесной пожар вспыхнул в районе города Кератея на юго-востоке Греции днем в воскресенье, 30 июня, из-за чего жители четырех населенных пунктов поблизости были вынуждены переехать в более безопасные районы.

Лесные пожары являются распространенным явлением в Греции, но в последние годы они стали более разрушительными, поскольку лето стало более жарким, сухим и ветреным, что ученые связывают с последствиями изменения климата.

После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.