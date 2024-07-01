В центре Лондона второй раз в этом году ловили сбежавших армейских лошадей
Трое сбежавших лошадей промчались по улицам центра Лондона в понедельник после того, как одна из них была напугана автобусом, а две другие сбросили своих всадников.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Инцидент произошел в понедельник, когда пятеро солдат из полка бытовой кавалерии выполняли рутинное упражнение с шестью лошадьми.
Лошадь без всадника, которую вели, испугалась, а две другие сбросили своих всадников и убежали.
Одного из них поймали на небольшом расстоянии, а двое других добежали до моста Воксхолл, что в 2,5 километрах от места происшествия.
Полиция и военные заявили, что работали вместе, чтобы "быстро и безопасно" вернуть животных после того, как они сбежали сегодня утром.
Армия сообщила, что одна лошадь получила незначительные травмы, но не нуждается в дальнейшем лечении. Ни один из солдат не пострадал.
Сцена напоминала – но была менее хаотичной – инцидент, когда в апреле несколько лошадей сбежали во время утренних упражнений и двое были серьезно ранены.
Ни одна из лошадей, вовлеченных в понедельничный инцидент, не участвовала в апрельском побеге.