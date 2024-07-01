В центре Лондона второй раз в этом году ловили сбежавших армейских лошадей

Трое сбежавших лошадей промчались по улицам центра Лондона в понедельник после того, как одна из них была напугана автобусом, а две другие сбросили своих всадников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Инцидент произошел в понедельник, когда пятеро солдат из полка бытовой кавалерии выполняли рутинное упражнение с шестью лошадьми.

скриншот с видео @davenoisome

Лошадь без всадника, которую вели, испугалась, а две другие сбросили своих всадников и убежали.

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Одного из них поймали на небольшом расстоянии, а двое других добежали до моста Воксхолл, что в 2,5 километрах от места происшествия.

Полиция и военные заявили, что работали вместе, чтобы "быстро и безопасно" вернуть животных после того, как они сбежали сегодня утром.

Армия сообщила, что одна лошадь получила незначительные травмы, но не нуждается в дальнейшем лечении. Ни один из солдат не пострадал.

Сцена напоминала – но была менее хаотичной – инцидент, когда в апреле несколько лошадей сбежали во время утренних упражнений и двое были серьезно ранены.

Ни одна из лошадей, вовлеченных в понедельничный инцидент, не участвовала в апрельском побеге.