У Греції кількість льотних годин пожежних літаків зросла на 1260% порівняно з минулим роком

Через збільшення кількості лісових пожеж наліт грецьких пожежних літаків Canadair і PZL у червні збільшився на 1260% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Kathimerini.

У червні цього року літаки налітали 522 години, тоді як минулого року – лише 36 годин. Лише цими вихідними, під час пожеж у багатьох районах Аттики і на острові Серіфос, водні бомбардувальники провели в повітрі 72 години.

Це призвело до перенапруження літаків, деяким з яких по 50 років, а також пілотів і допоміжного персоналу на землі.

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"У нас є проблема з матеріалами, тому що літаки старі, але ми завжди знаходимо спосіб, щоб вони могли літати", – повідомило Kathimerini військове джерело.

Минулого вівторка під час гасіння пожежі в Нафпактосі літак Canadair зазнав аварії, коли його ліве крило було пошкоджене після зіткнення з деревом. Зрештою, пілотам вдалося безпечно посадити літак, який вже відремонтували.

Нещодавно Греція підписала угоду з Канадою про закупівлю семи нових літаків Canadair до 2030 року.

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив про небезпечне літо через посилення лісових пожеж в країні.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.