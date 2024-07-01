В Греции количество летных часов пожарных самолетов выросло на 1260%

Из-за увеличения количества лесных пожаров налет греческих пожарных самолетов Canadair и PZL в июне увеличился на 1260% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Kathimerini.

В июне этого года самолеты налетали 522 часа, тогда как в прошлом году – всего 36 часов. Только в эти выходные, во время пожаров во многих районах Аттики и на острове Серифос, водные бомбардировщики провели в воздухе 72 часа.

Это привело к перенапряжению самолетов, некоторым из которых по 50 лет, а также пилотов и вспомогательного персонала на земле.

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"У нас есть проблема с материалами, потому что самолеты старые, но мы всегда находим способ, чтобы они могли летать", – сообщил Kathimerini военный источник.

В прошлый вторник во время тушения пожара в Нафпактосе самолет Canadair потерпел крушение, когда его левое крыло было повреждено после столкновения с деревом. В конце концов, пилотам удалось безопасно посадить самолет, который уже отремонтировали.

Недавно Греция подписала соглашение с Канадой о закупке семи новых самолетов Canadair до 2030 года.

Ранее в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.

После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.