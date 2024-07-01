Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією членів Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією членів Палати представників США на чолі з головою Комітету з питань розвідки Майком Тернером, конгресменами Бетті Макколлум, Джоном Джойсом, Ронні Джексоном і Тоні Гонзалесом.

Як пише "Європейська правда", про повідомляє Офіс президента.

Український лідер розповів конгресменам про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони. Вони обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО та ракети до них.

Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.



Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру.



Дякую… pic.twitter.com/CTOH9jnqZd Реклама: July 1, 2024

"Це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру. Ми розраховуємо на додаткові поставки цих систем уже найближчим часом", – вказав Зеленський.

Глава держави також обговорив із конгресменами шляхи подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Водночас він подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в допомозі Україні.

Повідомляли, що до Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером.

Раніше Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.