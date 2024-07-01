Зеленский встретился с двухпартийной делегацией членов Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией членов Палаты представителей США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Майком Тернером, конгрессменами Бетти Макколлум, Джоном Джойсом, Ронни Джексоном и Тони Гонзалесом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Офис президента.

Украинский лидер рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны. Они обсудили главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.

Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.



Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру.



Дякую… pic.twitter.com/CTOH9jnqZd Реклама: July 1, 2024

"Это критически важно, поскольку системы Patriot помогают спасать жизни людей и защищать инфраструктуру. Мы рассчитываем на дополнительные поставки этих систем уже в ближайшее время", – указал Зеленский.

Глава государства также обсудил с конгрессменами пути дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

В то же время он поблагодарил президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народ за неизменное лидерство в помощи Украине.

Сообщалось, что в Киев прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером.

Ранее Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.