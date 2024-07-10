Литва розглядає можливість направити в Україну транспортного аташе
Міністерство транспорту Литви пропонує створити посаду транспортного аташе при посольстві в Україні.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Якщо литовський уряд дасть добро, аташе приступить до роботи в Києві в жовтні.
У міністерстві кажуть, що нову посаду пропонують з метою диверсифікації експорту послуг Литви після втрати раніше важливих ринків Росії та Білорусі, допомоги транспортним і логістичним компаніям у пошуку нових постачальників і напрямків імпорту сировини, а також для створення альтернативних ланцюгів постачання в обхід Росії та Білорусі.
Новий аташе сприятиме розвитку транспортного коридору з Балтійського до Чорного та Егейського морів через Україну.
Зараз Литва має п'ять транспортних аташе: по одному в Польщі та Казахстані і три в Постійному представництві Вільнюса при Європейському Союзі в Брюсселі.
Нагадаємо, 20 червня Україна та Єврокомісія на рік продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.
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