Литва розглядає можливість направити в Україну транспортного аташе

Міністерство транспорту Литви пропонує створити посаду транспортного аташе при посольстві в Україні.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Якщо литовський уряд дасть добро, аташе приступить до роботи в Києві в жовтні.

У міністерстві кажуть, що нову посаду пропонують з метою диверсифікації експорту послуг Литви після втрати раніше важливих ринків Росії та Білорусі, допомоги транспортним і логістичним компаніям у пошуку нових постачальників і напрямків імпорту сировини, а також для створення альтернативних ланцюгів постачання в обхід Росії та Білорусі.

Реклама:

Новий аташе сприятиме розвитку транспортного коридору з Балтійського до Чорного та Егейського морів через Україну.

Зараз Литва має п'ять транспортних аташе: по одному в Польщі та Казахстані і три в Постійному представництві Вільнюса при Європейському Союзі в Брюсселі.

Нагадаємо, 20 червня Україна та Єврокомісія на рік продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Докладно про зміни в угоді – "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС.