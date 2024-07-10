Литва рассматривает возможность направить в Украину транспортного атташе

Министерство транспорта Литвы предлагает создать должность транспортного атташе при посольстве в Украине.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Если литовское правительство даст добро, атташе приступит к работе в Киеве в октябре.

В министерстве говорят, что новую должность предлагают с целью диверсификации экспорта услуг Литвы после потери ранее важных рынков России и Беларуси, помощи транспортным и логистическим компаниям в поиске новых поставщиков и направлений импорта сырья, а также для создания альтернативных цепей поставок в обход России и Беларуси.

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Новый атташе будет способствовать развитию транспортного коридора из Балтийского в Черное и Эгейское моря через Украину.

Сейчас Литва имеет пять транспортных атташе: по одному в Польше и Казахстане и три в постоянном представительстве Вильнюса при Европейском Союзе в Брюсселе.

Напомним, 20 июня Украина и Еврокомиссия на год продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок.

Подробно об изменениях в соглашении – "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.