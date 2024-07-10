Країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок в ЗСУ

Країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів, щоб підтримати жінок в Збройних силах України.

Як повідомили в Міноборони України, про це оголосив Держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", пише "Європейська правда".

Блінкен повідомив, що члени Альянсу нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в ЗСУ, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", – заявив Блінкен.

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Перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.

Як розповідала "Європейська правда", у ніч на середу президент США на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про надання Україні нових систем Patriot, однак виявилося, що не всі оголошені постачання є новими.

Згодом у Білому домі пояснили, які ще системи ППО вони нададуть Україні.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.