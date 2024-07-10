Страны НАТО предоставят более $7 млн для поддержки женщин в ВСУ

Страны НАТО предоставят более 7 миллионов долларов, чтобы поддержать женщин в Вооруженных силах Украины.

Как сообщили в Минобороны Украины, об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность", пишет "Европейская правда".

Блинкен сообщил, что члены Альянса предоставят более 7 миллионов долларов для поддержки женщин в ВСУ, включая более 10 тысяч униформ, обуви и другого необходимого снаряжения.

"Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинских военнослужащих необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США для этой цели", – заявил Блинкен.

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Переговоры с НАТО о дополнительном финансировании велись с 2023 года.

В марте 2024 года заместитель министра обороны Наталья Калмыкова встретилась со специальным представителем НАТО Ирен Фелин и главой представительства НАТО в Украине Карен МакТир. Стороны договорились о консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины.

Как рассказывала "Европейская правда", в ночь на среду президент США на открытии саммита НАТО в Вашингтоне объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.

Впоследствии в Белом доме объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.