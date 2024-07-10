Грузинська опозиція гуртується для участі у виборах

Опозиційні партії у Грузії почали формувати альянси для участі в осінніх парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Ввечері у вівторок оголосили про своє об’єднання у блок опозиційні партії "Ахалі", "Гірчі – більше свободи" і "Дроа", вони будуть йти на вибори під четвертим номером у бюлетені.

Лідерка "Республіканської партії" Хатуна Самнідзе сказала, що вони також розглядають об’єднання з цим блоком.

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Також не виключають приєднання опозиційної партії "Лело", з ними тривають перемовини.

Перед цим у понеділок про своє об’єднання для участі у виборах оголосили партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" та "Стратегія Агмашенебелі" – альянс буде йти на вибори під п’ятим номером із назвою "Єдність".

Партія колишнього прем’єра Георгія Гахарії "За Грузію", наскільки відомо, ні з ким не об’єднується. Також поки невідомо, чи доєднається до когось "Європейська Грузія".

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня і вперше будуть проходити повністю за пропорційною системою, що збільшує шанси опозиції.

Цього тижня посол ЄС у Грузії заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення скандального закону про "іноагентів".

У партії влади заявили, що у цьому "немає нічого страшного", а в МЗС Грузії висловили впевненість, що країна все одно продовжує рух до ЄС.

Тим часом у Держдепі США висміяли твердження російської Служби зовнішньої розвідки, якій привидівся американський план "домогтися зміни влади в Грузії" після парламентських виборів у жовтні.