Грузинська опозиція гуртується для участі у виборах
Опозиційні партії у Грузії почали формувати альянси для участі в осінніх парламентських виборах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".
Ввечері у вівторок оголосили про своє об’єднання у блок опозиційні партії "Ахалі", "Гірчі – більше свободи" і "Дроа", вони будуть йти на вибори під четвертим номером у бюлетені.
Лідерка "Республіканської партії" Хатуна Самнідзе сказала, що вони також розглядають об’єднання з цим блоком.
Також не виключають приєднання опозиційної партії "Лело", з ними тривають перемовини.
Перед цим у понеділок про своє об’єднання для участі у виборах оголосили партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" та "Стратегія Агмашенебелі" – альянс буде йти на вибори під п’ятим номером із назвою "Єдність".
Партія колишнього прем’єра Георгія Гахарії "За Грузію", наскільки відомо, ні з ким не об’єднується. Також поки невідомо, чи доєднається до когось "Європейська Грузія".
Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня і вперше будуть проходити повністю за пропорційною системою, що збільшує шанси опозиції.
Цього тижня посол ЄС у Грузії заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення скандального закону про "іноагентів".
У партії влади заявили, що у цьому "немає нічого страшного", а в МЗС Грузії висловили впевненість, що країна все одно продовжує рух до ЄС.
Тим часом у Держдепі США висміяли твердження російської Служби зовнішньої розвідки, якій привидівся американський план "домогтися зміни влади в Грузії" після парламентських виборів у жовтні.