Грузинская оппозиция объединяется для участия в выборах

Оппозиционные партии в Грузии начали формировать альянсы для участия в осенних парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Вечером во вторник объявили о своем объединении в блок оппозиционные партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", они будут идти на выборы под четвертым номером в бюллетене.

Лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе сказала, что они также рассматривают объединение с этим блоком.

Реклама:

Также не исключают присоединения оппозиционной партии "Лело", с ними ведутся переговоры.

Перед этим в понедельник о своем объединении для участия в выборах объявили партия Саакашвили "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" – альянс будет идти на выборы под пятым номером с названием "Единство".

Партия бывшего премьера Георгия Гахарии "За Грузию", насколько известно, ни с кем не объединяется. Также пока неизвестно, присоединится ли к кому-то "Европейская Грузия".

Напомним, парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября и впервые будут проходить полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции.

На этой неделе посол ЕС в Грузии заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за принятия скандального закона об "иноагентах".

В партии власти заявили, что в этом "нет ничего страшного", а в МИД Грузии выразили уверенность, что страна все равно продолжает движение в ЕС.

Тем временем в Госдепе США высмеяли утверждение российской Службы внешней разведки, которой привиделся американский план "добиться смены власти в Грузии" после парламентских выборов в октябре.