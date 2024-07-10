Румунія купить у Південної Кореї зброю на майже $1 млрд

Південна Корея уклала угоду на $998 млн на постачання зброї, в тому числі самохідних гаубиць K-9, до Румунії.

Про це повідомляє Yonhap News Agency, пише "Європейська правда".

Згідно з угодою, підписаною у вівторок, південнокорейський оборонний гігант Hanwha Aerospace експортує до Румунії зброю і боєприпаси, зокрема, 54 самохідні гаубиці K-9 і 36 броньованих машин для доставки боєприпасів K-10, повідомила Адміністрація програми оборонних закупівель (DAPA).

За словами офіційних осіб, Hanwha Aerospace планує розпочати розгортання озброєння і боєприпасів в Румунії в 2027 році у співпраці з румунською фірмою.

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Ця угода – найбільша в історії Румунії з придбання озброєнь за останні сім років.

DAPA очікує, що ця угода сприятиме подальшому зміцненню зв'язків між двома країнами і, можливо, призведе до додаткового експорту.

За даними DAPA, Румунія стала дев'ятою країною за межами Південної Кореї, яка придбала самохідні гаубиці K-9, на додаток до Австралії, Єгипту, Індії, Норвегії, Естонії, Туреччини, Польщі та Фінляндії.

У листопаді минулого року Румунія розмістила замовлення на ракети класу "земля-повітря" Chiron південнокорейської оборонної компанії LIG Nex1.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на саміті у Вашингтоні 9-11 липня обговорить з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці щодо України.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Євросоюз прагне встановити партнерство у сфері безпеки й оборони з Японією та Південною Кореєю для спільної розробки військової техніки.