Румыния купит у Южной Кореи оружие почти на $1 млрд

Южная Корея заключила соглашение на $998 млн на поставку оружия, в том числе самоходных гаубиц K-9, в Румынию.

Об этом сообщает Yonhap News Agency, пишет "Европейская правда".

Согласно договору, подписанному во вторник, южнокорейский оборонный гигант Hanwha Aerospace экспортирует в Румынию оружие и боеприпасы, в частности 54 самоходные гаубицы K-9 и 36 бронированных машин для доставки боеприпасов K-10, сообщила Администрация программы оборонных закупок (DAPA).

По словам официальных лиц, Hanwha Aerospace планирует начать развертывание вооружения и боеприпасов в Румынии в 2027 году в сотрудничестве с румынской фирмой.

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Эта сделка – крупнейшая в истории Румынии по приобретению вооружений за последние семь лет.

DAPA ожидает, что это соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между двумя странами и, возможно, приведет к дополнительному экспорту.

По данным DAPA, Румыния стала девятой страной за пределами Южной Кореи, которая приобрела самоходные гаубицы K-9, в дополнение к Австралии, Египту, Индии, Норвегии, Эстонии, Турции, Польше и Финляндии.

В ноябре прошлого года Румыния разместила заказ на ракеты класса "земля-воздух" Chiron южнокорейской оборонной компании LIG Nex1.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс на саммите в Вашингтоне 9-11 июля обсудит с Южной Кореей пути построения практического сотрудничества по Украине.

В то же время СМИ сообщали, что Евросоюз стремится установить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Южной Кореей для совместной разработки военной техники.