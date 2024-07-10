В посольстві РФ нахамили Чехії після того, як посла викликали через удар по "Охматдиту"

Посольство Росії у Чехії після виклику свого посла до МЗС у зв’язку з ракетним ударом по "Охматдиту" опублікувало в’їдливу відповідь та звинуватило Прагу у "непристойному" поводженні з послом.

Як пише "Європейська правда", коментар двома мовами опублікували на сторінці посольства РФ у Facebook.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розпорядився 9 липня викликати посла Росії Александра Змєєвського після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Російське посольство поскаржилося, що в МЗС Чехії у розмові з послом "не стали вислуховувати позицію російської сторони", та зазначили, що Змєєвський передав заступнику міністра закордонних справ "спростування звинувачень київського режиму і його союзників".

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"Готовність нинішньої офіційної Праги виступати рупором антиросійських заяв Києва та його західних спонсорів не дивує, але поведінка зовнішньополітичного відомства Чехії, яке відмовилось надати можливість відповіді послу іноземної держави, ніяк не вписується в усталену дипломатичну практику і виходить за межі пристойності", – додало посольство РФ у заяві.

При цьому коментарі до допису закрили.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який на час подій вже був у Вашингтоні, попросив, аби Змєєвському доручили передати до Москви, що "убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства".

Російський посол після розмови повторив чеським ЗМІ, що "це була не російська ракета, це була українська ракета".

Перед тим вранці посольство Росії у Празі облили "кров’ю".