В посольстве РФ нахамили Чехии после того, как посла вызвали из-за удара по "Охматдету"

Посольство России в Чехии после вызова своего посла в МИД в связи с ракетным ударом по "Охматдету" опубликовало язвительный ответ и обвинило Прагу в "непристойном" обращении с послом.

Как пишет "Европейская правда", комментарий на двух языках опубликовали на странице посольства РФ в Facebook.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский распорядился 9 июля вызвать посла России Александра Змеевского после удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Российское посольство пожаловалось, что в МИД Чехии в разговоре с послом "не стали выслушивать позицию российской стороны", и отметили, что Змеевский передал заместителю министра иностранных дел "опровержение обвинений киевского режима и его союзников".

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"Готовность нынешней официальной Праги выступать рупором антироссийских заявлений Киева и его западных спонсоров не удивляет, но поведение внешнеполитического ведомства Чехии, которое отказалось предоставить возможность ответа послу иностранного государства, никак не вписывается в устоявшуюся дипломатическую практику и выходит за пределы приличия", – добавило посольство РФ в заявлении.

При этом комментарии к сообщению закрыли.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который на время событий уже был в Вашингтоне, попросил, чтобы Змеевскому поручили передать в Москву, что "убийцы, которые нападают на детей в больницах, – это мусор человечества".

Российский посол после разговора повторил чешским СМИ, что "это была не российская ракета, это была украинская ракета".

Перед тем утром посольство России в Праге облили "кровью".