В Бельгии начались переговоры о новом правительстве во главе с фламандскими националистами

Пять бельгийских политических партий в среду, 10 июля, согласились начать официальные коалиционные переговоры, на которых будет председательствовать глава фламандской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барт де Вевер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В переговорах, кроме N-VA, будут участвовать – франкоязычное правоцентристское Реформистское движение (MR), центристская партия Les Engagés ("Преданные"), нидерландскоязычная центристская Христианско-демократическая и фламандская партия (CD&V) и левоцентристская партия Forward ("Вперед").

Последняя политсила – единственный представитель левого спектра среди потенциальных участников коалиции, и во время предыдущих переговоров де Веверу было сложнее всего убедить ее присоединиться. Среди прочего, Forward выступает против сокращения бюджета, дефицит которого в прошлом году достиг 4,4% ВВП, тогда как правые и правоцентристские партии поддерживают секвестр.

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Ожидается, что де Вевер доложит королю Бельгии о ходе коалиционных переговоров 24 июля. Если переговоры будут успешными, состав бельгийского федерального правительства Бельгии будет отражать состав обоих региональных правительств в Валлонии и Фландрии.

Нынешние темпы формирования федерального правительства являются беспрецедентными для Бельгии по своей поспешности, отмечает Politico. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства ушел 541 день.

В июне король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с поста после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

С этого времени правительство де Кроо продолжит работу в статусе временного, одновременно начинается процесс переговоров о новом правительстве.