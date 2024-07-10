Президент Румунії пояснив, чому відмовився від боротьби за посаду генсека НАТО

Румунський президент Клаус Йоганніс, який був єдиним суперником Марка Рютте в боротьбі за посаду генерального секретаря НАТО, пояснив рішення зняти свою кандидатуру бажанням не затягувати процес обрання наступника Єнса Столтенберга.

Про це він сказав на пресконференції в середу, 10 липня, яку транслювала адміністрація румунського президента, пише "Європейська правда".

Йоганніс сказав, що після оголошення ним своєї участі в боротьбі за посаду генсека "були цікаві переговори, були дискусії, які я б класифікував як дуже хороші, дуже відкриті, неформальні, це були дискусії тет-а-тет".

"Зрештою я вирішив, що доля НАТО набагато важливіша за мою політичну долю, і… я вирішив зняти свою кандидатуру з перегонів, щоб дозволити призначення генерального секретаря НАТО до цього саміту", – додав він.

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Президент Румунії зазначив, що "іноді добре бачити ширшу картину і діяти відповідно".

65-річний Йоганніс оголосив про наміри поборотись за найвищу посаду в Північноатлантичному Альянсі у березні, наголошуючи на тому, що він представляє східний фланг НАТО. Та в червні він оголосия про зняття кандидатури.

Після цього Північноатлантична рада вирішила призначити Марка Рютте, вже колишнього прем'єр-міністра Нідерландів, наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Єнса Столтенберга.

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