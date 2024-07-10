Президент Румынии объяснил, почему отказался от борьбы за пост генсека НАТО

Румынский президент Клаус Йоханнис, который был единственным соперником Марка Рютте в борьбе за пост генерального секретаря НАТО, объяснил решение снять свою кандидатуру желанием не затягивать процесс избрания преемника Йенса Столтенберга.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 10 июля, которую транслировала администрация румынского президента, пишет "Европейская правда".

Йоханнис сказал, что после объявления им своего участия в борьбе за пост генсека "были интересные переговоры, были дискуссии, которые я бы классифицировал как очень хорошие, очень открытые, неформальные, это были дискуссии тет-а-тет".

"В конце концов я решил, что судьба НАТО гораздо важнее моей политической судьбы, и... я решил снять свою кандидатуру с гонки, чтобы позволить назначение генерального секретаря НАТО до этого саммита", – добавил он.

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Президент Румынии отметил, что "иногда хорошо видеть более широкую картину и действовать соответственно".

65-летний Йоханнис объявил о намерениях побороться за высший пост в Североатлантическом Альянсе в марте, подчеркивая, что он представляет восточный фланг НАТО. Но в июне он объявил о снятии кандидатуры.

После этого Североатлантический совет решил назначить Марка Рютте, уже бывшего премьер-министра Нидерландов, следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда истекает мандат действующего генсека Йенса Столтенберга.

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