Право на самозащиту включает удары вглубь по территории России – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета.

Столтенберг подчеркнул, что это захватническая война, Россия атаковала своего соседа и нарушила международное право.

"Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS", – сказал Столтенберг.

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Он приветствовал решение США уменьшить ограничения на применение дальнобойных ракет на территории России, поскольку Росси снова атаковала Харьковскую область и боевые действия стали вестись практически по линии фронта.

Напомним, Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможное разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.