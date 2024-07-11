Португалия увеличит военную помощь Украине до 220 млн евро

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Лиссабон планирует увеличить сумму военной помощи Украине в этом году до 220 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба португальского правительства.

По словам премьера, правительство добавит 95 млн евро к 126 млн евро военной помощи, которые уже были запланированы на этот год.

Монтенегру добавил, что такая же сумма будет выделена и в 2025 году.

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Он подтвердил обязательство довести расходы на оборону в бюджете страны до 2% валового внутреннего продукта в 2029 году.

"Это также является значительным финансовым вкладом в международную коалицию вокруг военной, гуманитарной, политической и экономической поддержки Украины", – отметил премьер.

В мае президент Украины Владимир Зеленский в Португалии подписал с премьером этого государства Луишем Монтенегру соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное предоставить долгосрочную поддержку.

Накануне лидеры НАТО согласились на то, что государства-члены должны предоставлять длительную помощь в сфере безопасности вооруженным силам Украины.

Как рассказывала "ЕвроПравда", решение саммита НАТО провозгласило также, что полноценное членство Украины стало необратимым.

Подробно о решении саммита смотрите в объяснениях ЕвроПравды из Вашингтона "Членство без вариантов" для Украины – что это значит?"