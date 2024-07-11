Новий прем'єр Британії: Особливі відносини зі США сильніші, ніж будь-коли

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів у Вашингтоні свою першу зустріч на посаді з президентом США Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Стармер привітав особливі відносини між Великою Британією та США. Вони також відзначили перемогу Англії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

"Особливі відносини дуже важливі. Вони були викувані за складних обставин та витримали настільки довго, а зараз вони сильніші, ніж будь-коли", – сказав прем'єр.

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Зі свого боку Байден пожартував, що перемога Англії над Нідерландами у півфіналі Євро-2024, яка вивела Англію у фінал, – це заслуга Стармера.

"Я дуже радий, що можу приїхати так швидко на чолі уряду, щоб підтвердити нашу відданість НАТО, підтвердити відданість особливим відносинам (із США) та обговорити ці питання з вами", – зазначив прем'єр.

На саміті НАТО міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за нового уряду лейбористів країна стане провідним членом Північноатлантичного Альянсу в Європі.

Новий британський прем’єр-міністр раніше заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні є шансом для його членів надіслати сигнал Росії після останнього масованого ракетного удару по Україні.

У Вашингтоні Кір Стармер також провів першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.