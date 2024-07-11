Новый премьер Британии: Особые отношения с США сильнее, чем когда-либо

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел в Вашингтоне свою первую встречу в должности с президентом США Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Стармер приветствовал особые отношения между Великобританией и США. Они также отметили победу Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2024 года.

"Особые отношения очень важны. Они были выкованы в сложных обстоятельствах и выдержали так долго, а сейчас они сильнее, чем когда-либо", – сказал премьер.

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В свою очередь Байден пошутил, что победа Англии над Нидерландами в полуфинале Евро-2024, которая вывела Англию в финал, – это заслуга Стармера.

"Я очень рад, что могу приехать так быстро во главе правительства, чтобы подтвердить нашу преданность НАТО, подтвердить преданность особым отношениям (с США) и обсудить эти вопросы с вами", – отметил премьер.

На саммите НАТО министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что при новом правительстве лейбористов страна станет ведущим членом Североатлантического Альянса в Европе.

Новый британский премьер-министр ранее заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне является шансом для его членов послать сигнал России после последнего массированного ракетного удара по Украине.

В Вашингтоне Кир Стармер также провел первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.