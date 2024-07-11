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Для более чем половины Румынии объявили красное предупреждение из-за жары до 40℃

Новости — Четверг, 11 июля 2024, 12:46 — Мария Емец

В Румынии объявили красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары, это впервые касается более половины территории страны.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое ведомство ANM объявило впервые красный уровень предупреждения для более чем половины территории Румынии.

 
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Следующие выходные 13-14 июля станут для страны самыми жаркими за это лето и, возможно, одними из самых жарких дней в истории наблюдения. Столбик термометра в "красной" зоне может превышать 37℃. Менее экстремальные температуры ожидаются только в румынских Карпатах, где код предупреждения – оранжевый.

В столице Бухаресте прогнозируют до 41℃, на один градус меньше рекордных 42℃.

Напомним, в июне в период сорокаградусной жары в Греции в разных местах погибли шесть туристов из Европы, преимущественно пожилые люди.

Сейчас на многих греческих островах опасаются дефицита воды в разгар туристического сезона после засушливой весны.

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