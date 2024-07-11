У Молдові потрапив в ДТП автобус Кишинів-Київ: двоє загиблих
Новини — Четвер, 11 липня 2024, 13:34 —
Вдень 11 липня у Молдові потрапив в аварію рейсовий автобус з Кишинева до Києва, зіткнувшись з легковим авто, внаслідок чого загинули двоє осіб.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, у північній частині країни.
За даними поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Автобус, який прямував у зустрічному напрямку, не зміг уникнути зіткнення.
Внаслідок зіткнення 74-річний водій легковика і його пасажирка-дружина загинули на місці.
Про стан пасажирів автобуса не повідомляють. У нього суттєво погнута права частина кабіни, куди випав удар, та тріснуте лобове скло.
Нагадаємо, на початку червня потрапив в аварію у Польщі автобус із 47 громадянами України, тоді вісім людей постраждали.
17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у Румунії.