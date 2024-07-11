В Молдове автобус Кишинев-Киев столкнулся с легковушкой: двое погибших

Днем 11 июля в Молдове попал в аварию рейсовый автобус из Кишинева в Киев, столкнувшись с легковым авто, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, в северной части страны.

Полиция Молдовы

Полиция Молдовы

По первым данным от полиции, водитель легкового Renault начал разворот на трассе через сплошную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.

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В результате столкновения 74-летний водитель легковушки и его пассажирка-жена погибли на месте.

О состоянии пассажиров автобуса не сообщается. У него существенно погнута правая часть кабины, куда пришелся удар, и треснуло лобовое стекло.

Напомним, в начале июня попал в аварию в Польше автобус с 47 гражданами Украины, тогда восемь человек пострадали.

17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.