В Молдове автобус Кишинев-Киев столкнулся с легковушкой: двое погибших
Новости — Четверг, 11 июля 2024, 13:34 —
Днем 11 июля в Молдове попал в аварию рейсовый автобус из Кишинева в Киев, столкнувшись с легковым авто, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, в северной части страны.
По первым данным от полиции, водитель легкового Renault начал разворот на трассе через сплошную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.
В результате столкновения 74-летний водитель легковушки и его пассажирка-жена погибли на месте.
О состоянии пассажиров автобуса не сообщается. У него существенно погнута правая часть кабины, куда пришелся удар, и треснуло лобовое стекло.
Напомним, в начале июня попал в аварию в Польше автобус с 47 гражданами Украины, тогда восемь человек пострадали.
17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.