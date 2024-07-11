ЕС передает Молдове 40 автомобилей и камеры для патрульных

Молдова получила партию оборудования для правоохранителей, приобретенного за средства Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархеи.

Еврокомиссар сообщил, что молдовским правоохранителям передают 40 патрульных автомобилей и 100 нагрудных камер общей стоимостью около 710 тысяч евро.

The delivery of #EU-funded 40 patrol vehicles & 100 body cameras worth over €710,000 is another example that we respond to the urgent needs of the authorities of #Moldova to increase their capacities.



Handed over the 🇪🇺assistance to Minister @Adrian_Efros pic.twitter.com/gvF3DKK7n3 Реклама: July 11, 2024

"Это еще один пример того, как мы реагируем на неотложную потребность властей Молдовы улучшить их возможности", – отметил Вархеи.

Он лично приехал на церемонию передачи помощи, где присутствовал также министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предоставила Молдове новый транш макрофинансовой помощи на 72,5 млн евро в виде грантов и займов.

Напомним, 25 июня ЕС официально начал процесс переговоров о вступлении с Молдовой – тогда же, когда и с Украиной.