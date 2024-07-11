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ЕС передает Молдове 40 автомобилей и камеры для патрульных

Новости — Четверг, 11 июля 2024, 13:51 — Мария Емец

Молдова получила партию оборудования для правоохранителей, приобретенного за средства Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархеи.

Еврокомиссар сообщил, что молдовским правоохранителям передают 40 патрульных автомобилей и 100 нагрудных камер общей стоимостью около 710 тысяч евро.

"Это еще один пример того, как мы реагируем на неотложную потребность властей Молдовы улучшить их возможности", – отметил Вархеи.

Он лично приехал на церемонию передачи помощи, где присутствовал также министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предоставила Молдове новый транш макрофинансовой помощи на 72,5 млн евро в виде грантов и займов.

Напомним, 25 июня ЕС официально начал процесс переговоров о вступлении с Молдовой – тогда же, когда и с Украиной.

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Молдова Еврокомиссия
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