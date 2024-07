ЕС передает Молдове 40 автомобилей и камеры для патрульных

Молдова получила партию оборудования для правоохранителей, приобретенного за средства Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархеи.

Еврокомиссар сообщил, что молдовским правоохранителям передают 40 патрульных автомобилей и 100 нагрудных камер общей стоимостью около 710 тысяч евро.

The delivery of #EU-funded 40 patrol vehicles & 100 body cameras worth over €710,000 is another example that we respond to the urgent needs of the authorities of #Moldova to increase their capacities.



Handed over the 🇪🇺assistance to Minister @Adrian_Efros pic.twitter.com/gvF3DKK7n3

