Сийярто: Венгрия против превращения НАТО в "антикитайский блок"

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против превращения Североатлантического Альянса в "антикитайский" блок и не будет поддерживать его в этом.

Об этом он сказал в интервью венгерскому телевидению, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На вопрос об усилиях Альянса по развитию союзов в Индо-Тихоокеанском регионе Сийярто подчеркнул, что считает НАТО оборонительным альянсом.

"Мы не можем превратить его в антикитайский блок", – добавил он.

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Китай является важным торговым и инвестиционным партнером ЕС, в то же время после полномасштабного вторжения России в Украину другие страны-члены Евросоюза стремятся стать менее зависимыми от Пекина, который активно поддерживает Москву.

Тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встречался с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках своей "мирной миссии".

Коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне определяет Китай как решающий фактор, способствующий военным действиям России в Украине, и указано, что Пекин продолжает создавать системные вызовы для Европы и безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частности отметил, что Китай поставляет России оборудование двойного назначения, микроэлектронику, много других инструментов, которые позволяют России строить ракеты, бомбы, самолеты, оружие, которое россияне используют для атак по Украине.

Перед тем США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.