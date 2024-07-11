Сейм Литви зробив крок до виходу з конвенції про касетні боєприпаси через війну в Україні

Пропозиція вийти з конвенції про заборону касетних боєприпасів пройшла перше читання в литовському парламенті у четвер.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За пропозицію проголосували 99 депутатів, один проголосував проти і троє утрималися.

"Необхідність використовувати всі можливості для посилення стримування і оборони є рушійною силою пропозиції про денонсацію конвенції. Відтоді, як Литва стала учасницею конвенції, ситуація з безпекою суттєво погіршилася, а загрози безпеці Литви змінилися", – захистив пропозицію в парламенті заступник міністра оборони Ренюс Плешкис.

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За його словами, фундаментальною зміною, яка призвела до розгляду питання, є війна Росії в Україні.

Минулого тижня литовський уряд схвалив проєкт постанови про вихід Литви з конвенції про заборону касетних боєприпасів і попросив президента внести пропозицію про денонсацію до парламенту. Гітанас Науседа підписав відповідний указ у понеділок.

На думку канцелярії президента, "прийняті міжнародно-правові обмеження… обмежують обороноздатність і бойову міць Литви та її союзників, що діють на її території, а також знижують ефективність стримування".

Плешкис зазначив, що боєприпаси будуть використані для оборонних операцій у разі агресії проти Литви.

У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.