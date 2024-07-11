Сейм Литвы сделал шаг к выходу из конвенции о кассетных боеприпасах из-за войны в Украине

Предложение выйти из конвенции о запрете кассетных боеприпасов прошло первое чтение в литовском парламенте в четверг.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

За предложение проголосовали 99 депутатов, один проголосовал против и трое воздержались.

"Необходимость использовать все возможности для усиления сдерживания и обороны является движущей силой предложения о денонсации конвенции. С тех пор как Литва стала участницей конвенции, ситуация с безопасностью существенно ухудшилась, а угрозы безопасности Литвы изменились", – защитил предложение в парламенте заместитель министра обороны Ренюс Плешкис.

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По его словам, фундаментальным изменением, которое привело к рассмотрению вопроса, является война России в Украине.

На прошлой неделе литовское правительство одобрило проект постановления о выходе Литвы из конвенции о запрете кассетных боеприпасов и попросило президента внести предложение о денонсации в парламент. Гитанас Науседа подписал соответствующий указ в понедельник.

По мнению канцелярии президента, "принятые международно-правовые ограничения... ограничивают обороноспособность и боевую мощь Литвы и ее союзников, действующих на ее территории, а также снижают эффективность сдерживания".

Плешкис отметил, что боеприпасы будут использованы для оборонительных операций в случае агрессии против Литвы.

В сентябре прошлого года Министерство обороны Литвы уже предлагало Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из конвенции о запрете кассетных боеприпасов.