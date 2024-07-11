Фіцо лякає Третьою світовою після підтримки Словаччиною "незворотного" вступу України в НАТО

Членство України в НАТО лише гарантує початок Третьої світової війни, заявив глава словацького уряду Роберт Фіцо.

Про це він сказав у відео на своїй Facebook-сторінці, його цитує видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Вступ України до НАТО призведе до глобального конфлікту, заявив у четвер прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Я розумію бажання України, це суверенна країна, але членство України в НАТО – це лише гарантія Третьої світової війни", – сказав Фіцо у відеозверненні на Facebook.

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Його коментарі пролунали через кілька годин після того, як словацька делегація на саміті НАТО у Вашингтоні підтримала загальну позицію, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до вступу в Альянс.

Фіцо додав, що доручив представникам Словаччини на саміті ще раз наголосити, що Україна може вступити до НАТО лише тоді, коли вона виконає всі критерії для членства, і після того, як всі країни-члени Альянсу підпишуть відповідне рішення.

Фіцо у минулому припинив військову допомогу Україні від своєї держави і заявляв, що у Києві "немає війни".

Він також казав, що "дуже хотів би приєднатися" до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час його поїздки до Москви минулого тижня.