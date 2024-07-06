Фіцо у першій після замаху появі на публіці похвалив Орбана за візити до Києва й Москви

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо у п'ятницю вперше з’явився на публіці після травневого замаху на нього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на зібранні з нагоди державного свята – Дня святих Кирила і Мефодія.

У своїй промові політик повторив заклик до мирних переговорів у війні, яку РФ розв'язала проти України, та сказав, що приєднався б до Орбана під час його візиту до Москви, якби йому дозволило здоров'я.

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"Хочу висловити своє захоплення прем’єру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви", – зазначив Фіцо.

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Прем'єр Словаччини також підкреслив, що мирних переговорів та ініціатив ніколи не буває достатньо, бо хоча мир – це не все, "без миру все – ніщо".

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

В кінці червня в уряді оголосили, що Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи.

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