Членство Украины в НАТО лишь гарантирует начало Третьей мировой войны, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

Об этом он сказал в видео на своей Facebook-странице, его цитирует издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Вступление Украины в НАТО приведет к глобальному конфликту, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я понимаю желание Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО – это лишь гарантия Третьей мировой войны", – сказал Фицо в видеообращении на Facebook.

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Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как словацкая делегация на саммите НАТО в Вашингтоне поддержала общую позицию, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс.

Фицо добавил, что поручил представителям Словакии на саммите еще раз подчеркнуть, что Украина может вступить в НАТО только тогда, когда она выполнит все критерии для членства, и после того, как все страны-члены Альянса подпишут соответствующее решение.

Фицо в прошлом прекратил военную помощь Украине от своего государства и заявлял, что в Киеве "нет войны".

Он также говорил, что "очень хотел бы присоединиться" к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время его поездки в Москву на прошлой неделе.