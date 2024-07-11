Украинцы в Испании протестуют против кинофестиваля, организованного российскими пропагандистами

Украинская община в испанском городе Торревьеха, что в провинции Аликанте, протестует против проведения в своем городе кинофестиваля Sol, организаторы которого открыто поддерживают политику Кремля в отношении Украины, и призывает МИД Украины вмешаться.

Об этом "Европейской правде" стало известно от украинской общины Торревьеха.

Фестиваль проходит в городе с 11 по 13 июля и местные власти не запретили его проведение, что вызвало протест украинской общины.

Фестиваль организован под руководством Татьяны Семеновой и ее дочери Анны Семеновой и украинская община убеждена, что он является примером того, как российская пропаганда пытается проникнуть в культурную жизнь Европы.

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Татьяна Семенова в 2018 году она посещала аннексированный Крым, а ее дочь участвовала в мероприятиях в "Артеке" и давала интервью пропагандистскому "Первому каналу".

Семенова неоднократно участвовала в российских фестивалях, таких как "Антарес", который проходит в эти дни в Сочи. Художественным руководителем этого фестиваля является Сергей Новожилов, открытый пропагандист и сторонник Владимира Путина.

Новожилов организует фестивали "Малая Земля" и "Амурская осень", направленные на поддержку российской культуры и политики. Его высказывания открыто поддерживают российскую агрессию и пропаганду.

В своих публичных выступлениях и в соцсетях Татьяна Семенова неоднократно обвиняла Украину и украинцев в войне, не называя военную агрессию России войной. Она высмеивала украинскую власть и организовывала многочисленные события в поддержку российской культуры.

Также украинская община имеет основания считать, что фестиваль в Торревьесе частично или полностью финансируется Министерством культуры РФ.

Украинская община в Торревьесе третий год активно протестует против проведения фестиваля. В 2022 году была создана петиция с требованием запретить фестиваль, который до полномасштабного вторжения России назывался "Sol russian film festival". Организаторы пытались изменить имидж фестиваля, удалив слово "российский" и заменив его на слово "международный".

Также под давлением общественности организаторы согласились подписать обращение к сообществу, осудив военную агрессию России и создать благотворительный счет для пожертвований, но впоследствии Татьяна, которая является членом Союза организаций российских соотечественников Испании и Андорры, заявила, что эти действия были выполнены под давлением и не соответствуют истинной позиции организаторов.

Украинская община в Торревьехе обращается к МИД Украины и представителям дипмиссии в Испании с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, в октябре прошлого года в культурном центре сербского города Лазаревац отменили показ документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" под давлением пророссийских радикалов.

А в январе в одном из городов итальянского региона Лацио планировали показ российского пропагандистского фильма "Свидетель" с ложью о событиях российско-украинской войны, но эту попытку остановили.