Гендиректору Rheinmetall предоставили охрану, как у Шольца, после попытки покушения со стороны России

Германия обеспечила высочайший уровень защиты генеральному директору концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после того, как стало известно о попытке России ликвидировать его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что разведка США предупредила немецких коллег о российском плане убийства Паппергера. В Берлине отреагировали на это усилением охраны главы оружейного концерна.

Паппергер заявил Financial Times, что правительство Германии обеспечило "высокий уровень безопасности вокруг моей персоны". Он не подтвердил и не опроверг сообщений о попытке покушения на него, но сказал, что "CNN не просто в небо смотрит".

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Источник, знакомый с безопасностью Паппергера, сообщил FT, что меры безопасности его персоны находятся "на самом высоком уровне" – подобно защите канцлера Германии Олафа Шольца.

Отвечая на вопрос о вероятной угрозе его жизни, гендиректор Rheinmetall сказал: "Я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек".

Два дипломата НАТО подтвердили FT информацию о сорванном покушении России на жизнь Паппергера, добавив, что они укладываются в намерения России увеличить количество гибридных атак и диверсий в Европе.

Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне. В ближайшие недели компания открывает в Украине завод по производству бронетехники.

Ранее сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.