Росія веде кампанію залякування проти членів НАТО, але результат протилежний – Столтенберг

В НАТО ідентифікують масштабну скоординовану гібридну кампанію, яку Росія розпочала одночасно проти низки членів Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед початком засідання Ради Україна-НАТО.

Генеральний секретар підкреслив, що ця кампанія одночасно спрямована проти низки держав-союзників. "Ми бачимо кампанію, організовану спецслужбами РФ, і спрямовану проти союзників у різних частинах Альянсу. Мета цієї кампанії – залякування союзників, щоби вони не допомагали Україні", – заявив він.

Столтенберг зауважив утім, що він вважає ці дії РФ неуспішними: "Дії союзників у останні місяці засвідчили, що вони не піддаються залякуванню".

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Він нагадав, що в останні місяці союзники підвищують підтримку України, надають більше допомоги, "і навіть на цьому саміті був схвалений пакет довгострокової підтримки для України".

"Отже, хоч ми і фіксуємо спроби Росії перервати нашу підтримку – але ми також бачимо, що ефект протилежний", – заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", у четвер після зустрічі зі Столтенбергом Зеленський повідомив про добрі сигнали щодо далекобійних ударів по РФ.

Також під час саміту президент США оголосив новий пакет військової допомоги Україні.

Детально про рішення саміту читайте у статті "Що означає рішення про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ".