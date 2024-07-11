Россия ведет кампанию запугивания против членов НАТО, но результат противоположный – Столтенберг

В НАТО идентифицируют масштабную скоординированную гибридную кампанию, которую Россия начала одновременно против ряда членов Альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом заседания Совета Украина-НАТО.

Генеральный секретарь подчеркнул, что эта кампания одновременно направлена против ряда государств-союзников. "Мы видим кампанию, организованную спецслужбами РФ, и направленную против союзников в разных частях Альянса. Цель этой кампании – запугивание союзников, чтобы они не помогали Украине", – заявил он.

Столтенберг отметил, что он считает эти действия РФ неуспешными: "Действия союзников в последние месяцы показали, что они не поддаются запугиванию".

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Он напомнил, что в последние месяцы союзники повышают поддержку Украины, предоставляют больше помощи, "и даже на этом саммите был одобрен пакет долгосрочной поддержки для Украины".

"Итак, хоть мы и фиксируем попытки России прервать нашу поддержку – но мы также видим, что эффект противоположный", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", в четверг после встречи со Столтенбергом Зеленский сообщил о хороших сигналах по дальнобойным ударам по РФ.

Также во время саммита президент США объявил новый пакет военной помощи Украине.

Подробно о решении саммита читайте в статье "Что означает решение о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ".