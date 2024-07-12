Столтенберг про навчання Китаю і Білорусі: Авторитарні режими зближуються

Генсек НАТО прокоментував військові навчання Китаю і Білорусі поблизу кордону з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на фінальній пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

За його словами, навчання Китаю та Білорусі це частина моделі поведінки, за якою авторитарні режими все більше зближуються, як Китай наближається до кордонів НАТО не лише в Європі, а й в Африці та інших регіонах.

За його словами, така поведінка вписується у те зближення між Китаєм та Росією, яке спостерігається вже тривалий час.

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"Ми говоримо про авторитарні режими, Китай переслідує власних людей, пригнічуючи демократичні голоси і погрожуючи сусідам", – сказав генсек.

Також він згадав про істотне нарощування сил Китаєм без відповідної прозорості.

"Тому важливо щоб і ми зближувалися з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Китай не може живити війну РФ без наслідків для своїх інтересів і репутації. Офіційний Пекін обурився через рішення саміту НАТО.

Тим часом угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти перетворення Північноатлантичного Альянсу на "антикитайський" блок і не підтримуватиме його в цьому.