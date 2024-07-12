Столтенберг об учениях Китая и Беларуси: Авторитарные режимы сближаются

Генсек НАТО прокомментировал военные учения Китая и Беларуси вблизи границы с Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на финальной пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, обучение Китая и Беларуси это часть модели поведения, по которой авторитарные режимы все больше сближаются, как Китай приближается к границам НАТО не только в Европе, но и в Африке и других регионах.

По его словам, такое поведение вписывается в то сближение между Китаем и Россией, которое наблюдается уже длительное время.

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"Мы говорим об авторитарных режимах, Китай преследует собственных людей, подавляя демократические голоса и угрожая соседям", – сказал генсек.

Также он упомянул о существенном наращивании сил Китаем без соответствующей прозрачности.

"Поэтому важно чтобы и мы сближались с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Китай не может питать войну РФ без последствий для своих интересов и репутации. Официальный Пекин возмутился из-за решения саммита НАТО.

Тем временем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против превращения Североатлантического Альянса в "антикитайский" блок и не будет поддерживать его в этом.