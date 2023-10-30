Трамп знову знайшов в Угорщини кордон з Росією

Колишній президент США Дональд Трамп знову помилково сказав своїм прихильникам, що Угорщина має спільний кордон із Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю Трамп виступив із промовою на мітингу в штаті Айова, оскільки він продовжує свою передвиборну кампанію у боротьбі за ще один президентський термін. Проте промова Трампа показала, що він погано знає географію Східної Європи.

"Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією", – сказав Трамп.

Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) October 29, 2023

Це вже вдруге за короткий час Трамп помилково заявив, що Угорщина має кордон з РФ.

Нещодавно у жовтні на іншому передвиборному заході в Нью-Гемпширі Трамп неправильно назвав Орбана лідером Туреччини та сказав, що Орбан має "фронт" з Росією.

Раніше Трамп хвалив Орбана і називав його стиль правління "неліберальною демократією".

Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.